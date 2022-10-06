شبانة: الأهلي صنع نقلة تاريخية في تسويق شعبيته.. فيديو



أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتوقيع النادي الأهلي عقده مع شركة الملابس الجديدة، مؤكدة أن الأمر أشبه بنقلة اقتصادية وتاريخية في تسويق شعبيته.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،أشهر ماركة في العالم تفتخر الآن بارتداء الأهلي لملابسها، لا أقصد من حديثي تفخيم الأهلي وتعظيمه لكني لابد أن أكون منحاز إلى المؤسسات المصرية التي تعمل بشكل جاد من أجل تسويق علاماتها التجارية واستخدام الشعبية الجارفة مثل الأهلي والزمالك.

وأكمل شبانة، الأهلي أتخذ أول الطريق الصحيح لتسويق علامته التجارية وشعبيته التي يجب أن يستفيد منها، وأتمنى أن يسلك الزمالك نفس الطريق ويستغل شعبيته وامتيازاته.

وأضاف شبانة، أن تفخر بارتداء أشهر ماركة في العالم شيء، وأن تفخر أكبر شركة ملابس في العالم بوضع علامتها التجارية على قميصك شيء آخر، ونقلة تانية في عالم تسويق الأندية المصرية.

عقد رعاية الأهلي..

وواصل شبانة، هذا الأمر نقلة تاريخية بكل المقاييس ويجب على جماهير الأهلي أن يدعموا هذه النقلة، وكذلك بالنسبة لعقد الرعاية، الآن الأهلي يعظم إيراداته استنادًا للجماهيرية التي تفتقدها أندية الشركات.

وأتم شبانة،أن تفخر بارتداء أشهر ماركة في العالم شيء، وأن تفخر أكبر شركة ملابس في العالم بوضع علامتها التجارية على قميصك شيء آخر، ونقلة تانية في عالم تسويق الأندية المصرية.