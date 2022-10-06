عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي صنع نقلة تاريخية في تسويق شعبيته.. فيديو

صدى البلد

 


أشاد الإعلامي محمد شبانة، بتوقيع النادي الأهلي عقده مع شركة الملابس الجديدة، مؤكدة أن الأمر أشبه بنقلة اقتصادية وتاريخية في تسويق شعبيته.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC،أشهر ماركة في العالم تفتخر الآن بارتداء الأهلي لملابسها، لا أقصد من حديثي تفخيم الأهلي وتعظيمه لكني لابد أن أكون منحاز إلى المؤسسات المصرية التي تعمل بشكل جاد من أجل تسويق علاماتها التجارية واستخدام الشعبية الجارفة مثل الأهلي والزمالك.

وأكمل شبانة، الأهلي أتخذ أول الطريق الصحيح لتسويق علامته التجارية وشعبيته التي يجب أن يستفيد منها، وأتمنى أن يسلك الزمالك نفس الطريق ويستغل شعبيته وامتيازاته.

وأضاف شبانة، أن تفخر بارتداء أشهر ماركة في العالم شيء، وأن تفخر أكبر شركة ملابس في العالم بوضع علامتها التجارية على قميصك شيء آخر، ونقلة تانية في عالم تسويق الأندية المصرية.

عقد رعاية الأهلي.. 

txt

رضا عبد العال: ميكيسيوني أفضل من بيرسي تاو.. فيديو

txt

رضا عبد العال: كيروش قضى على محمد شريف وأفشة.. فيديو

وواصل شبانة، هذا الأمر نقلة تاريخية بكل المقاييس ويجب على جماهير الأهلي أن يدعموا هذه النقلة، وكذلك بالنسبة لعقد الرعاية، الآن الأهلي يعظم إيراداته استنادًا للجماهيرية التي تفتقدها أندية الشركات. 

وأتم شبانة،أن تفخر بارتداء أشهر ماركة في العالم شيء، وأن تفخر أكبر شركة ملابس في العالم بوضع علامتها التجارية على قميصك شيء آخر، ونقلة تانية في عالم تسويق الأندية المصرية. 

 

النادي الأهلي الأهلى الزمالك الأهلي والزمالك نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روشتة طبيب.. نقيب صيادلة الإسكندرية يفجر مفاجأة في واقعة وفاة إيمان وسجدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

لم يلحظه أحد .. خطأ لغوي فادح على قميص الأهلي الجديد

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

لا أهلي ولا زمالك.. نادِ مصري مفاجأة يفاوض يوسف البلايلي| خاص

الزمالك يخسر امام الإفريقي التونسي ويواجه الأهلي بالبطولة الإفريقية لليد

تفاصيل عودة فتاة القطار بعد45 عاما..ووالدتها: فقدت الوعي لما عرفت إنها عايشة

ترشيحاتنا

ضد أمريكا .. أول تعليق من كوريا الشمالية على التجارب الصاروخية الأخيرة

أكبر مستوى للتضخم منذ 30 عاما.. لماذا رفعت تونس سعر الفائدة؟

نقابة الأطباء عن واقعة طفلتي الإسكندرية: تم احتجاز الصيدلانية وحبس العاملين

سعر صرف الدولار بـ 10 بنوك مصرية اليوم الخميس 6-10-2022

الثاني في دقائق .. كوريا الشمالية تتحدى أمريكا بصاروخ باليستي جديد

دعاء الرسول قبل النوم لجلب الرزق .. 12 كلمة لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها في مهرجان الإسكندرية| شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم؟

تبكي عندما تتألم .. نصيحة من هاني الناظر للرجال المتزوجين

فائدة جديدة لعقار الفياجرا .. تعالج أشرس أنواع السرطان

فيديو

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات في مصر.. ڤيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ