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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين ينفي تجسيد معاناة مؤمن زكريا مع المرض: نموذج يحتذى به

آسر ياسين - مؤمن
آسر ياسين - مؤمن زكريا

تحدث الفنان آسر ياسين، لكاميرا برنامج the insider بالعربي، عن كواليس مسلسله الجديد المنتظر تصويره للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

ونفى آسر ياسين، ما تردد حول تناوله شخصية الكابتن مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، مشيرا إلى أن المسلسل فقط يتناول المرض الذي أصيب به مؤمن زكريا. 

ووجه آسر ياسين التحية والتقدير للكابتن مؤمن زكريا، لافتا إلى أنه نموذجا يحتذى به في التحدي والأصرار، في تعامله مع هذا المرض. 

أعمال آسر ياسين

ينشغل الفنان آسر ياسين، بتصوير فيلمه الجديد شماريخ خلال الفترة الحالية، إذ حرص على مشاركة متابعيه، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر آسر ياسين  في على مرسوم علي ماكيت، وعلق قائلا:" لما بقيت ساعة حائط، مفاجات أول يوم تصوير فيلم شماريخ".

 

أحدث أعمال آسر ياسين 

وتمكن مسلسل الثمانية للنجم آسر ياسين من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، وذلك من خلال منصة شاهد VIP .

واحتل مسلسل الثمانية المركز السابع من أصل 10 مراكز للأعمال الأكثر مشاهدة في مصر خلال الفترة الحالية.

ودارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الثمانية بين مصر وفرنسا ، حيث تم تصوير المشاهد في البلدة الأخيرة بين باريس ومارسليا .

وفي شهر رمضان الماضي، شارك الفنان آسر ياسين، بمسلسل يونس بالعربي، وحقق نجاح فني كبير فور طرحه. 

مسلسل سوتس بالعربي من  بطولة احمد داود، اسر ياسين  صبا مبارك، ، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي.

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