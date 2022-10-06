أسعار النفط تحلق لمستويات قياسية بعد قرار أوبك +

ارتفعت أسعار النفط لمستويات غير مسبوقة هي الأعلى منذ 3 أسابيع عند تسوية تعاملات مساء الأربعاء، وذلك عقب قرار تحالف أوبك + بخفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1.43% إلى 87.76 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.71% عند التسوية إلى 93.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الرابع عشر من سبتمبر.

أوبك + تخفض الإنتاج

أعلن تحالف أوبك + أمس الأربعاء، الموافقة على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كورونا ليصل إلى 2 مليون برميل نفط يوميًا، وهو الأمر الذي وصفه وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأنه رسالة تحذير للأسواق بسبب حالة الغموض وعدم اليقين التي تشهدها في الوقت الراهن.

وعقب القرار، قال الأمير بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة فيينا إن أسواق النفط العالمية تمر في الوقت الراهن بحالة غير مسبوقة من عدم اليقين، مضيفًا: "الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الدول الأعضاء في تحالف أوبك+ كانت تنتج أقل من حصتها المقررة".

وأشار الوزير إلى أن تحالف أوبك + يتبنى سياسات استباقية، ويأخذ زمام المبادرة، وإنه نجح في إبقاء سوق الطاقة مستدامة مقارنة بالآخرين، مؤكدًا أن أوبك + ملتزم بمصالح المنتجين والمستهلكين، وأنه سيواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق وأنه سيبقى قوة أساسية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، وإن ما يقوم به ضروري لكل الدول المصدرة للنفط بما في ذلك غير الأعضاء في التحالف.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن مجموعة أوبك+ لم "تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف، ولم تعرّض أسواق الطاقة للخطر".

بايدن يحذر من العواقب

وفور إعلان قرار أوبك + أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يشعر "بخيبة أمل"، واصفًا خفض الإنتاج بـ"القرار قصير النظر"، معتبرًا أنه "بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لأزمة أوكرانيا، وفي الوقت الذي يمثل فيه الحفاظ على إمدادات الطاقة العالمية أمرًا بالغ الأهمية، سيكون لهذا القرار التأثير الأكثر سلبية على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة".

وبحسب وكالة "بلومبرج" انخفض النفط بنسبة 25% في الربع الأخير، حيث رفعت البنوك المركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. لكن الأسعار شهدت ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، من 84 دولاراً لبرميل برنت في 26 سبتمبر إلى حوالي 93.5 دولار حاليًا.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن إدارة "بايدن" سوف تتشاور مع الكونجرس حول ‏الأدوات والسلطات الإضافية لخفض سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.‏

وعلقت وزارة الطاقة الأمريكية أيضا بالقول إنها سوف تسلم 10 ملايين برميل ‏إضافية من احتياطي النفط الاستراتيجي في الشهر المقبل لدعم المعروض في ‏السوق المحلي.‏