ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميًا

حققت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعًا كبيرًا بعد تراجعها عند تسوية تعاملات الأربعاء وسط هبوط ملحوظ الدولار وارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول فجر يوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.65% إلى1,732.10 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1720.8 دولار للأونصة يوم الأربعاء وذلك بعد يومٍ واحد من تسجيلها أعلى سعر تسوية في 3 أسابيع أول أمس الثلاثاء.

وتزامن مع صعود الذهب ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس إلى 3.769%، إلا أن الدولار هبط مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والإسترليني والين إلى 110.903 أي بحوالي 0.09%، وذلك في أحداث تداولات له بعد أن شهد تعافيًا بسيطًا يوم الأربعاء بنحو واحد في المئة.

في المقابل، تراجع اليورو واحدا بالمئة مسجلا 0.9892 دولار ويتجه لتسجيل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 23 سبتمبر بعد أن ارتفع 1.7 بالمئة يوم الثلاثاء، فيما هبط الجنيه الإسترليني 1.1 بالمئة مسجلا 1.1344 دولار بعد أن ارتفع لست جلسات متتالية.

وجاء رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس ليذكِّر المستثمرين يوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال يحظى بالأهمية الأكبر لدى البنوك المركزية.

ارتفاع عائد السندات

وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 15 نقطة أساس إلى 3.769%، فيما حققت الأسهم في البورصة الأمريكية انخفاضًا كبيرًا مع انضمام عمالقة الطاقة إلى مكاسب النفط بعد خفض إنتاج النفط الكبير الذي أعلنه تحالف أوبك+ يوم الأربعاء.

وول ستريت تنزف

وذكرت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن مؤشر "إس آند بي 500" تراجع في ختام تعاملات جلسة الأربعاء للمرة الأولى في 3 جلسات، إذ كان قد سجل مكاسب كبيرة على مدار الجلستين الماضيتين، فيما تراجع مؤشر "داو جونز"، بنحو 0.14% إلى 30273 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنحو 0.25% مسجلاً 11148 نقطة.