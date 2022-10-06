بالصور.. على مسرح عالمي يعد الأكثر تطورا.. حماقي يشعل حماس جمهور الإسكندرية

أحيا الميجا ستار محمد حماقي مساء أمس الأربعاء واحدة من أضخم حفلات الإسكندرية داخل جامعة فاروس.

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وكان في استقبالهما منظم الحفل طارق جمال "لايف آرت"

كما بدأ الحفل قويا وخاطفا للأنظار مع صعود حماقي على مسرح عالمي يعد الأكثر تطورا حتى الآن من حيث الضخامة وتصميمات الاضاءة المبهرة للعالمي وليد الحريري وملك المسرح تامر فوزي وبمجرد ترديده لأغنية "نفسي ابقي جنبو" تعالت صيحات وهتافات الإعجاب لحشود طلاب جامعة فاروس واصدقائهم ممن فاقوا الطاقة الاستيعابية لأرض الحفل.

ويأتي حفل حماقي بجامعة "فاروس" تأكيدا على حصده للقب المطرب الأكثر جماهيرية بالإسكندرية والمفضل لمجتمع شباب الجامعات.



وكالعادة أشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" من قلبي بغني" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة على مدى قرابة الساعتين .. بالإضافة لأحدث أغانيه منهما "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا" التي قدمها مرتين متتاليتين.

وتخلل الحفل تقديم حماقي لطفلة " زا فويس كيدز" ابنة الإسكندرية ياسمين أسامة التي تخطت مرحلة الطفلوة شكلا وشاركته تقديم أغنية "بنفارق".

كما حرص حماقي على تقديمه لأغنية أخرى مع إحدى معجباته من ذوي القدرات الخاصة وسط المزيد من آجواء البهجة الإثارة.

واختتم حماقي الحفل بأغنية "أم الدنيا" التي حصدت حماس الجمهور بقوة خاصة لتوافق الحفل مع ذكرى حرب أكتوبر واحتفالات النصر على مستوي الجمهورية.



وحرص حماقي على توجيه كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاحه بداية من مدير أعماله حمدي بدر ومرورا بالمنظم طارق جمال "آرت لايف" وختاما بمصمم الإضاءة العالمي وليد الحريري وملك المسرح تامر فوزي و إبهار ال fire works للفنان احمد عصام وصوت عماد نبيل وتصوير صلاح جودة.



وكام حماقي قد سيطر حماقي على مدى الشهر الماضي على أضخم 3 حفلات تخرج بالإسكندرية والتي افتتحها بكلية تجارة إنجليزي ثم كلية التجارة العربي وكان الختام مع خريجي كلية الآداب.



وأحيا حماقي مؤخرا عددا من الحفلات الغنائية الضخمة بعدد من الشواطئ في الساحل الشمالي والمنصورة الجديدة لصيف 2022 بالاضافة الى حفلاته بدول الخليج العربي والتي حققت جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.



وتربع حماقي طوال عام 2021 على عرش أضخم الإحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل أكثر من "مائة وخمسون" قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1" - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره لإفتتاح فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالامارات والذي اقيم بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .



كما تتطرق حماقي بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا .



و يعد حماقي أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.39 AM

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.40 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.40 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.40 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.40 AM

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.41 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.41 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.41 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.41 AM

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.42 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.42 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.42 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.42 AM (4)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.42 AM

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.43 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.43 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.43 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.43 AM

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.44 AM (1)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.44 AM (2)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.44 AM (3)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.44 AM (4)

WhatsApp Image 2022-10-06 at 6.54.44 AM