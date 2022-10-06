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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه في مهمة صعبة مع طرابزون ضد موناكو بالدوري الأوروبي.. اليوم

تريزيجيه
تريزيجيه

يحل فريق طرابزون سبور التركي “المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه”، ضيفا على نظيره موناكو الفرنسي، اليوم الخميس، في تمام السابعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويطمح فريق طرابزون بقيادة نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه، في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الأوروبي، أمام موناكو الفرنسي في مباراة اليوم، ومطاردة فرينكفاروزي المجري، على صدارة المجموعة الثامنة.

وكان تريزيجيه سجل هدفا في فوز طرابزون على سرفينا زفيزدا، بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، من مسابقة الدوري الأوروبي.

يذكر أن طرابزون التركي استهل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بالخسارة أمام فرينكفاروزي المجري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر، يطمح فريق موناكو الفرنسي في مصالحة جماهيره بخطف نقاط المباراة الثلاثة من طرابزون، بعد الخسارة المفاجئة أمام فرينكفاروزي بهدف نظيف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الأوروبي.

ترتيب المجموعة الثامنة:

1- فرينكفاروزي : 6 نقاط

2- طرابزون : 3 نقاط

3- موناكو : 3 نقاط

4- سرفينا زفيزدا : 0 نقاط

طرابزون موناكو تريزيجيه الدوري الأوروبي طرابزون ضد موناكو

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