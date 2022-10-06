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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج  بالدقيق الجاهز وطريقة تزينها بسهولة واحترافية للشيف رنا أحمد .

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المكونات لعمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج


نصف كيلو دقيق بالكاكاو (اسبونج جاهز)
6 بيضات
نصف كوب حليب بارد أو ماء 
رشة فانيلا 
نصف ملعقة صغيرة محسن كيك جيل 
للتزيين
كوب كريم شانتيه خام 
نصف كوب سكر ناعم 
كوب ونصف  ماء بارد جدا (أو اكثر حسب الرغبة في قوام الكريمة )
ملعقة كبيرة كاكاو خام 


الطريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج

تخفق المكونات كلها مع بعض حتى نحصل على على القوام المناسب 


الطريقة لعمل كيكة الشوكولاتة الاسبونج

نخفق البيض مع الفانيلا لمدة 3 دقائق ثم نضيف محسن الكيك والماء ثم الدقيق بالتدريج مع استمرار الخفق لمدة 7 دقائق 
نضع الخليط في صينية  عالية ومبطنة بورق زبدة ثم ندخله الفرن  الساخن مسبقا على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة من غير مانفتح الفرن عليه ابدا 
بعد مايبرد نضعه ف الثلاجة لمدة ساعة لتسهيل تقطيعه 
نقطعه إلى 3 شرائح ونحشيه بالكريمة ثم نغلفه بالكامل 
نزيينه الشكل  والجوانب بالشوكولاتة المذوبة ثم نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يقطع ويقدم .

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