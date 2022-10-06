مدارس شمال سيناء تحتفل بذكري انتصارات أكتوبر ضمن مبادرة "حب الوطن"

حرصت مدارس شمال سيناء ،علي الاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بتفعيل مبادرة "القيم الأخلاقية وحب الوطن" مع بداية انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٢_٢٠٢٣م.

وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



إحياء القيم

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، إن المبادرة تهدف إلى إحياء القيم الأخلاقية والانتماء والولاء في مدارس المحافظة المختلفة، وخلال المبادرة تتم توجية الأنشطة المدرسية نحو تفعيل ورش عمل للرسم وتجسيد نصر أكتوبر المجيدة .

كما تحث المبادرة علي تعليم التلاميذ المسئولية منذ الصغر، وتعليمهم احترام المدرسين وزملائهم، والتحلى بالصدق والأمانة والانتماء للوطن وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية.

وأشار إلي أنه يتم ترجمة مفاهيم القيم والانتماء فى صورة أنشطة ومسابقات تشجيعية حتي تكون الاستجابة أسرع، وتشجيع الطلاب كذلك على التفوق دراسياً وأخلاقياً.



وفي هذا الصدد .. رفع تلاميذ مدرسة الكراشين للتعليم الأساسى بادارة الشيخ زويد التعليمية، لافتات تحث الطلاب على الانتماء وحب الوطن وعبارات النصر بمناسية ذكرى نصر أكتوبر المجيظة٧٣. في الاسبوع الاول لتنفيذ المبادرة.

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