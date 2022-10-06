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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق الكونغ فو بنادي الشمس يتوج بلقب بطولة أفريقيا

صدى البلد

توج فريق الكونغ فو  بنادى الشمس بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في مصر بمشاركة 22 نادي من 6 دول.

وجاء تتويج  فريق الكونغ فو بنادي الشمس  بعد حصوله على المركز الأول أساليب المودرن والتايجي والترتيب الثاني أساليب الساندا.

وحصد فريق الكونغ فو  بنادي الشمس  60 ميدالية بواقع 46 ميدالية ذهبية و 8 فضية و 5 برونزية و 1 رابعا وآخر خامساً.

وعبر الكابتن رمضان محمد رئيس الجهاز الفنى للكونغ فو بنادي الشمس عن سعادته بتحقيق اللقب موجها الشكر إلى مجلس إدارة النادي برئاسة د. أسامة أبو زيد على دعمه للعبة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من الكابتن رمضان محمد رئيساً للجهاز، الكابتن محمد كامل رئيساً لقطاع الناشئين، ومدربين أحمد ماهر، سارة عماد، صلاح رمضان، محمد عربي، محمود أيمن، أمير السيد، محمد خالد، بسمة محمد، شهيرة نشأت مدرب عام الأساليب، أية هندي جهاز طبي، محمد عفت مديراً إدارياً، وإداريين غادة جمال، نيفين إبراهيم، وائل نبيه.

نادى الشمس الكونغ فو د أسامة أبو زيد رمضان محمد بطولة افريقيا

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