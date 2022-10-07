نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وحقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن حقيقة دخولها مجال التمثيل و الفن.

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس التي تنشرها الاقمار الصناعية الدولية، لاحظت ان درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة عشرة ايام بإذن الله سوف تكون في حدود ١٨ أو ١٩ درجة مئوية. أما الدرجات العظمى اثناء النهار تكون في حدود ٢٩.

يحتفي كل عام الكثير من المواطنين بالمولد النبوي الشريف استعدادا لاحتفال بحلوى المولد ويقع بعض المواطنين فى خطأ شراء حلوى غير صالحه للاستهلاك والحرص على تناولها من مكان موثوق منه .

تحتفل اليوم 6 أكتوبر الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ 43، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على أناقتها وجمالها.

تخطف ريم البارودي في الكثير من الأحيان الأنظار حول أناقتها وملابسها المميزة، فهي تحرص على اتباع أحدث الصيحات وتختار ما يتناسب معها ويكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.