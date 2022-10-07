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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وحقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

هاني الناظر
هاني الناظر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

حقيقة دخول رضوى الشربيني مجال التمثيل

كشفت الإعلامية رضوى الشربيني خلال إستضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية عن حقيقة دخولها مجال التمثيل و الفن.

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إنه من خلال متابعتي لخرائط الطقس التي تنشرها الاقمار الصناعية الدولية، لاحظت ان درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة عشرة ايام بإذن الله سوف تكون في حدود ١٨ أو ١٩ درجة مئوية. أما الدرجات العظمى اثناء النهار تكون في حدود ٢٩.

 

بتتعمل في بير السلم.. 10 طرق للتفرقة بين حلويات المولد الجيدة والفاسدة

 يحتفي كل عام الكثير من المواطنين بالمولد النبوي الشريف استعدادا لاحتفال بحلوى المولد ويقع بعض المواطنين فى خطأ شراء حلوى غير صالحه للاستهلاك والحرص على تناولها من مكان موثوق منه .

بـ أناقة لافتة .. ريم البارودي تحتفل بـ عيد ميلادها

تحتفل اليوم 6 أكتوبر الفنانة ريم البارودي بعيد ميلادها الـ 43، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال تحافظ على أناقتها وجمالها.

تخطف ريم البارودي في الكثير من الأحيان الأنظار حول أناقتها وملابسها المميزة، فهي تحرص على اتباع أحدث الصيحات وتختار ما يتناسب معها ويكشف عن أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

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هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

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