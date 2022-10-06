لتغيبهم عن العمل.. إحالة 13 موظفاً من الأطقم الطبية في سوهاج للتحقيقات

أحال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، 13 طاقما طبيا بالوحدة الصحية بقرية عرب مهدي بالحواويش، للتحقيقات، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وذلك عقب تقدم رئيس الوحدة المحلية لمركز أخميم، بمذكرة ضدهم، لتغيبهم عن العمل، دون إذن أو مسوغٍ قانوني.

تفاصيل الواقعة

وكانت حملة من قسم المتابعة والتفتيش بالوحدة المحلية لمركز أخميم، رصدت تغيب 13 موظفًا من الأطقم الطبية بالوحدة الصحية بقرية عرب مهدي دائرة المركز، دون إذن أو مسوغٍ قانوني، وتم الشطب عليهم بمعرفة مسؤول الدفتر.

وتم تحرير مُذكرة للعرض على رئيس المركز، وتم تحويلها على محافظ سوهاج، والذي قرر إحالتهم للتحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 13 طاقم طبي بعرب مهدي بمركز أخميم بالمحافظة.