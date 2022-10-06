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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة زوجين وبناتهم الثلاثة في انفجار إسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بأسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب زوجان و بناتهم الثلاثة في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلهم بقرية أولاد إبراهيم مركز أسيوط.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية أولاد إبراهيم بانفجار أسطوانة بوتاجاز ووجود إصابات.

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على الفور انتقل الى موقع الحادث أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط و ضباط المركز والإسعاف والحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل ملك " محمد. ح. أ" إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.
 

وأسفر الحادث عن إصابة صاحب المنزل وزوجته " كلثوم. م. أ" وابنائهم " بسملة"، و " مريم"، و " ندى" وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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