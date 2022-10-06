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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 جثث وإصابات بكسور وكدمات.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبلت مستشفى القوصية المركزي صباح اليوم، الخميس، 3 جثث و10 مصابين في حادث تصادم سيارة ربع نقل "ركاب"، وتروسيكل بمدخل الكوبري الجديد بمدينة القوصية بأسيوط.

وحصل موقع “صدى البلد”، على أسماء الضحايا وحالتهم الصحية، وهم كل من "وليد . ب .م " 27 عاما، كسور متعددة بالجسم ، و"أحمد .ع .م" 35 عاما، كسور متعددة بالجسم، و"مصطفى . ش . م" 30 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقري، و " محمد . أ . ف " 20 عاما ، اشتباه كسر بالعمود الفقري ، و " محمد . ن . م " 23 عاما ، اشتباه كسر بالذراع الأيسر ، و " يونس . م . ي " 33 عاما ، كسر بالكتف الأيمن ، و " نادية . ر . ع " 32 عاما ، اشتباه كسر بالقدم الأيسر ، و " عبد العال . ف . م " 70 عاما ، اشتباه ما بعد الارتجاج ، و " سحر . ج . ع " 24 عاما ، اشتباه كسر بالذراع الأيمن ، و " أحمد . ن . م " 20 عاما ، كدمات متفرقة بالجسم.
كما استقبلت مشرحة مستشفى القوصية 3 جثث من الحادث وهم " محمد . س . إ " 20 عاما ، و " عبد الحفيظ . س . ع " 21 عاما ، وجثة لذكر مجهول الهوية. 

معظمهم طلاب.. الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل ضحايا حادث طريق أسيوط

مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بأسيوط

وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل ركاب وتروسيكل بدون لوحات ووقوع وفيات ومصابين .
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل " ركاب " رقم 2149 وتروسيكل بدون لوحات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل الكوبري الجديد بمركز القوصية ووجود 3 وفيات و10 مصابين.
ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين والمتوفين في الحادث إلى مستشفى القوصية المركزي، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة .

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