استعدادا للدوري .. المقاولون يخوض 3 وديات فى معسكر الإسكندرية

يختتم اليوم الخميس فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب معسكره التدريبي المقام حاليا فى الإسكندرية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويخوض فريق المقاولون العرب اليوم الخميس مباراة ودية أمام فريق مالية كفر الزيات في ختام معسكره الحالي بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد لفريق المقاولون العرب بعد غد السبت بالجبل الأخضر والتي تشهد مباراتين وديتين أمام انبي ثم طلائع الجيش ليكون بعدها الفريق جاهزا للدوري الممتاز.

المقاولون يهزم الحمام وديا

وفي رابع تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت بينهما امس الاربعاء في ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية والتي شهدت تواجد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة في إطار حرصه على دعم الفريق خلال المعسكر التدريبي .

وانتهى الشوط الأول بتعادل المقاولون العرب مع الحمام بهدفين لكل منهما عن طريق امادو نياس وفاروقا نور الدين ثم نجح أحمد فوزي في إحراز الهدف الثالث والفوز في الشوط الثاني.

شهدت المباراة ندية كبيرة من الفريقين وحرص الجهازين الفنيين على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين.

ومن جانبه أكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني على أهمية المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

نجم تنزاني

أتم نادي المقاولون العرب التعاقد مع اللاعب عيسى أبوشي قادمًا من كوستال يونيون التنزاني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وعلم "صدى البلد" أن المقاولون تعاقد مع عيسى أبوشي - البالغ من العمر 19 عاما- لمدة 4 مواسم.

وجاء توقيع إدارة المقاولون مع اللاعب في حضور وكيليه محمد عقرب ونبيل أبو زيد، وسبق وأن تم اختيار عيسى أبوشي كأفضل موهبة في تنزانيا خلال الموسم الماضي.

ويعمل المقاولون على تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث سبق وأن ضم الأوغندي جوزيف أوشايا نجم مازيمبي الكونغولي.

مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح قرر تعيين حسن الشامي لاعب الفريق السابق مديرًا لشئون اللاعبين بقطاع الكرة بالنادي بعد اعتزاله كرة القدم.