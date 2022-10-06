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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزارة الأوقاف: افتتاح 22 مسجدًا جديداً في 9 محافظات غدا

مساجد الافتتاحات
مساجد الافتتاحات الجديدة

تفتتح وزارة الأوقاف 22 مسجدًا غداً الجمعة، منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من يوليو الماضي حتى تاريخه 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و47 مسجدًا صيانة.

افتتاح 22 مسجدًا غدا الجمعة 

وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
1. الرشيدي – صالحجر - بسيون
2. الصحابة – عزبة الروضة – كفر البسطويسي- المحلة 
3. البشبيشي – ميت حبيب - سمنود

مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
4. عثمان بن عفان – غرب العريش 
5. سعد ابن معاذ – بئر العبد

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
6. البسطامي – بني موسى  - أبو قرقاص
7. البعثة الفهيمية ( علي السمان )  – أبو جمعة – بني مزار

مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
8. القدادفة  - عزبة علي عبد الحافظ – المحمودية  - الغر ق - إطسا
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
9. البراسي- إدفو ثاني

مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
10. الحرمين – تل الحطب – التل الكبير

مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
11. العمدة – شمنديل – قويسنا 
12. الدكروري – طوخ – دلكا – مركز تلا

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1. الجعيد  - الوادي – طور سيناء
2. موقف التاكسي – المنشية – طور سيناء
3. النور حي الأمل –طور سيناء
4. الخليل إبراهيم – حي الزهراء – طور سيناء

مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
5. أبو بكر الصديق – كفر الشيخ سليم - طنطا

مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
6. زارع الخير – قرية زارع الخير

مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
7. عزبة هندي – افلاقه

مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
8. الحاج كامل – الشيخ مسعود - العدوة

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
9. العجمي – مدينة العياط

مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10. السلام – قرية شطب – مركز أسيوط

الأوقاف وزارة الأوقاف الجمعة مديرية أوقاف الغربية مساجد الإحلال والتجديد مديرية أوقاف شمال سيناء مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف الفيوم

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