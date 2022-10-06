أبرز الأعمال.. أفلام ومسلسلات تناولت الحرب ونصر 6 أكتوبر

تناولت عدد من الافلام والمسلسلات ذكرى انتصار حرب 6 أكتوبر المجيد، تخليداً لتلك الذكرى العظيمة، نستعرض لكم أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:

مسلسل رأفت الهجان



ويعتبر مسلسل رأفت الهجان من أكثر المسلسلات التى توضح مدى الجهود التى تم بذلها من قبل أجهزتنا الأمنية للحفاظ على نصر أكتوبر من خلال شخصية رأفت الهجان التى جسدها الراحل محمود عبد العزيز وكانت أحد أضلع قواتنا المسلحة فى إسرائيل لإمدادهم بالمعلومات التى تساعد جيشنا المصري على الانتصار.



مسلسل رأفت الهجان بطولة عدد كبير من نجوم الفن كان على رأسهم محمود عبد العزيز ويسرا ويوسف شعبان ومحمد وفيق وتهاني راشد وتيسير فهمي ومن إخراج يحيى العلمي.



مسلسل السقوط فى بئر السبع



وأيضا من المسلسلات التى تم تجسيدها عن قصة حقيقة من ملفات المخابرات المصرية وتناولت أيام حرب أكتوبر وانتصاراتها المجيدة مسلسل السقوط فى بئر السبع المأخوذ عن رواية إبراهيم وانشراح للكتاب عبدالرحمن فهمي، والذي قام ببطولته سعيد صالح وإسعاد يونس.

وتناول المسلسل أيام حرب أكتوبر عن طريق شخصية محمود - طارق لطفى الذي كان يجسد شخصية زوج زينب حنان ترك أبنة البطل الرئيسي للمسلسل.



والمسلسل ضم مجموعة كبير من نجوم الفن كان على رأسهم سعيد صالح وإسعاد يونس وخالد محمود وأبو بكر عزت وحنان ترك ورشوان توفيق ومن إخراج نور الدمرداش.



مسلسل دموع فى عيون وقحة



ومن المسلسلات المهمة التى تناولت حرب أكتوبر المجيدة ضمن أحداثها مسلسل دموع فى عيون وقحة للنجم الكبير عادل إمام من خلال تجسيده شخصية جمعة الشوان الذى كان يعمل لصالح المخابرات العامة المصرية.

وشهد المسلسل الكثير من الخطط والكواليس التى كانت تقوم بها أجهزتنا الأمنية بعيدا عن أعين الجميع لتكون سببا فى الانتصار، بالإضافة إلى كشف العديد من الأسرار تجاه إسرائيليين الذين لا يفلحون فى تجنيد شخصية جمعة الشوان وكيف تصدت لهم أجهزتنا الأمنية.

مسلسل دموع في عيون وقحة بطولة عادل إمام ومحمود الجندي ومعالي زايد وصلاح قابيل ومصطفى فهمي ومشيرة إسماعيل وأسامة عباس ومن إخراج يحيى العلمي.

الرصاصة لا تزال في جيبي



أنتج الفيلم عام 1974، وهو من بطولة محمود ياسين، وحسين فهمي، ويوسف شعبان، وصلاح السعدني، ونجوى إبراهيم، وسعيد صالح وعبد المنعم إبراهيم وحياة قنديل.

الموسيقى التصويرية من تأليف عمر خورشيد، وقصة إحسان عبد القدوس الذي نال بسببها جائزة أحسن قصة، وسيناريو وحوار لرمسيس نجيب ورأفت الميهي. وأنتج الفيلم محسن علم الدين وأخرجه حسام الدين مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول محمد المجند الشاب، الذي لجأ إلى غزة عند أحد الفلسطينيين من الذين يساعدون المقاتلين على الاختفاء حتى تتاح لهم سبل الفرار والعودة إلى أوطانهم، وهناك التقى سائس الخيل مروان الأخرس، يشعر محمد بأن مروان يمكن أن يكون جاسوسًا يعمل لصالح إسرائيل، ولكنه ينجح بالفرار بحرًا ويعود بعد حرب 1967 إلى بلدته محطمًا يائسًا بعد أن رأى مقتل رفاقه.

ويفاجأ بأهل قريته وهم يستقبلونه بفتور، وكأنه المسئول عن هذه النكسة، تستمر أحداث الفيلم بعد أن يلتقى حبيبته فاطمة ثم يشترك محمد في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل ولكن تنشب حرب أكتوبر ويتم العبور ويعود محمد محملاً على الأكتاف ويتزوج فاطمة وهو لايزال يحمل الرصاصة.

العمر لحظة



الفيلم من إنتاج سنة 1973، من إخراج محمد راضي وقصة يوسف السباعي، ومن بطولة ماجدة وأحمد مظهر، وناهد الشريف، ونبيلة عبيد.

تدور أحداث الفيلم في أعقاب حرب يونيو 1967، حيث تعيش الصحفية نعمت الجانب الساخن من حياتها، مع زوجها عبد القادر رئيس تحرير إحدى الجرائد التي تعمل بها محررة وبينما تتحمس نعمت للعمل الوطني فإن زوجها يصبح متراخيًا يكتب مقالات تدعو إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل، وفى الليالي كان يصاحب النساء.

الطريق إلى إيلات



الطريق إلى إيلات تم إنتاجه عام 1993، أخرجته المخرجة المصرية إنعام محمد علي، قام بكتابة السيناريو والحوار فايز غالي. الفيلم من النوع الحربي، تدور أحداث الفيلم إبان حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر، بالتحديد في شهر يوليو، ويتناول الفيلم الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي، وهي العمليات التي نفذتها مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، حين هاجموا ميناء إيلات الحربى وتمكنوا من تدمير سفينتين حربيتين هما بيت هيشع وبات يم والرصيف الحربي، ثم عودة هؤلاء الضفادع سالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بخسارة قتيل واحد، والفيلم هو الأخير للفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

الفيلم من بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي، وعبدالله محمود ومادلين طبر.

حائط البطولات



من إنتاج شركة «قطاع الإنتاج» لعام 1999، ومن إخراج محمد راضي وقصة إبراهيم رشاد وسيناريو وحوار مصطفى بدر ومحمد راضي وإبراهيم رشاد، وقام ببطولته محمود ياسين وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وحنان ترك وخالد النبوي وعايدة عبد العزيز ومجدي كامل وندى بسيوني ومها أحمد وبهاء ثروت وخليل مرسي وحجاج عبد العظيم وسميرة محسن وثريا إبراهيم وغسان مطر ومحمد خيري وطارق النهري وغادة إبراهيم وأحمد دياب.

والفيلم من إنتاج عادل حسني بالاشتراك مع التليفزيون المصري ووصلت ميزانية الإنتاجية في ذلك الوقت إلى ‏16‏ مليون جنيه‏.

منع الرئيس الأسبق حسني مبارك الفيلم من العرض لمدة 12 عامًا، قيل لأن الفيلم كان يتحدث عن سلاح الدفاع الجوي، وهو يرفض ذلك.

أبناء الصمت



من أهم الأفلام التي تناولت الحرب، أنتج عام 1974، وشارك في بطولته محمود مرسي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمد صبحي، مديحة كامل، أحمد زكي، السيد راضي، سيد زيان، وإخراج محمد راضي. تقع أحداث الفيلم خلال الست سنوات التي سبقت حرب أكتوبر ''حرب الاستنزاف''، والعمليات القتالية التي كان يقوم بها الجيش لاستنزاف طاقة وقوة العدو. ويركز العمل على بطولة الجنود الذين دفعوا دماءهم ثمنًا لتحرير أرضهم، كما يُظهر نماذج أخرى سلبية، منها رئيس تحرير إحدى الصحف والذي يعيش منفصلاً عن مرارة هزيمة 67 ولا يفكر سوى في صالحه وعلاقاته الخاصة، وتتوالى الأحداث إلى أن تأتي لحظة العبور، ويتحقق النصر.

حتى آخر العمر



تم إنتاجه عام 1975، يعده صناعه من بين أفلام حرب أكتوبر، بينما يرى آخرون أنه أحد الأفلام التي تحدثت عن الحرب على هامش قصة حب بين البطل محمود عبدالعزيز والذي يعمل طيارًا في الجيش، وزوجته نجوى إبراهيم، وكيف وقفت إلى جواره رغم تغير معاملته لها، بعد إصابته في الحرب، التي بسببها أصبح قعيدًا على كرسي متحرك.

''حتى آخر العمر'' من تأليف يوسف السباعي، بطولة محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، حياة قنديل، عماد حمدي، مشيرة إسماعيل، عمر خورشيد، وإخراج أشرف فهمي.

أغنية على الممر



الفيلم من إنتاج 1972، أي قبل الانتصار لكنه واحد من أهم الأفلام التي تناولت حرب الاستنزاف، ويحكي كيف ظل جنود فصيلة مشاة، صامدين رافضين الاستسلام رغم نفاد الماء والطعام وانقطاع الصلة بينهم وبين القيادة، وإغراءات العدو، الذي يعدهم بالحفاظ على حياتهم في حال استسلامهم.

وخلال أيام الحصار نشاهد كيف ينتابهم شعور بالاحباط تارة، وبالأمل تارة أخرى، ويتذكرون حياتهم خارج الجيش، وأحلامهم، ويظلون على هذه الحالة حتى يستشهد ثلاثة منهم، بعد تعرضهم لهجوم من قبل العدو الإسرائيلي.

الفيلم من تأليف يوسف السباعي، بطولة محمود عبدالعزيز، نجوى إبراهيم، حياة قنديل، عماد حمدي، مشيرة إسماعيل، عمر خورشيد، وإخراج أشرف فهمي.

أيام السادات



فيلم مصري إنتاج عام 2001، يحكي السيرة الشخصية وحياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من بطولة كل من أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي وأحمد السقا وأحمد فؤاد سليم.

يجسد أحمد زكي شخصية السادات في أحد أصعب أدواره السينمائية على حد قوله، خاصة أن الفيلم ليس سياسيًا بالدرجة الأولى، بقدر ما يسلط الضوء على حياة شخصية عامة، متتبعًا مشوار حياة السادات من البداية وحتى وصوله لسدة الرئاسة في مصر، وذلك على مدى أربعين عامًا حافلة.

ويعتبر الفيلم من قبل بعض نقاد السينما أحد العلامات في تاريخ السينما المصرية الحديثة الفيلم بطوله أحمد زكي وميرفت أمين ومني ذكي وأحمد السقا وتأليف أحمد بهجت وإخراج محمد خان.