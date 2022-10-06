تاج الدين: الرئيس وجه بزيادة إنتاج الأدوية لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج..فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لا بد من السيطرة على الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة والدخل القومي.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الرئيس السيسي وجه بزيادة إنتاج الأدوية لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.

استعدادات كبيرة لاستضافة مؤتمر المناخ

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك استعدادات كبيرة على مستوى الدولة وكل قطاعات الدولة لاستضافة مصر مؤتمر المناخ.

