لا طعام أو ماء..فضائع التعبئة الروسية تتوالي وجنود يكشفون عن ظروف غير آدمية

في أعقاب التعبئة الجزئية للقوات التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب المستمرة ضد أوكرانيا، اشتكى بعض الجنود من عدم تلقيهم الطعام أو المال بعد تجنيدهم.

ونشر موقع “ذي إنسايدر” الإخباري، تقريرا يعرض بعض الجنود الذين تم حشدهم في منطقة بيلجورود ينتقدون ظروفهم المعيشية.

ووفقا لصحيفة “موسكو تايمز”، يمكن سماع أحد الجنود في مقطع فيديو يشكو من أنه لم يتلق أي أموال منذ تجنيده وقال: “لقد عشنا في ظروف حيوانية لمدة أسبوع... لقد أنفقنا مبلغا سخيفا من المال لمجرد إطعام أنفسنا، ناهيك عن الذخيرة”.

وقال التقرير إن العديد من الجنود الذين تم تجنيدهم للقتال في المنطقة أصيبوا بالمرض بعد أن ظلوا عالقين في الخارج لعدة أيام.

وكانت التعبئة الجزئية لبوتين مدفوعة بسلسلة من الهجمات المضادة التي شنتها أوكرانيا في الوقت الذي كانت تقاتل فيه لاستعادة عدة مناطق تحت السيطرة الروسية.

وقوبلت التعبئة الجزئية ببعض الاحتجاجات في روسيا، لكن بوتين أعلن لاحقا أنه سيضم أربع مناطق من أوكرانيا وأعلنها جزءا من روسيا.

وفي تقييم حديث للحملة الروسية، قال معهد دراسات الحرب ، وهو مركز أبحاث أمريكي، إن بوتين فشل في إرضاء ثلاث مجموعات رئيسية، المدونون العسكريون الروس وقدامى المحاربين والسيلوفيكي، وهم الأشخاص الذين لديهم قواعد سلطة ذات مغزى وقوات خاصة بهم.

وقال التقييم إن “الإخفاقات الروسية حول ليمان أثارت انتقادات قوية ومباشرة لقائد المنطقة العسكرية المركزية ألكسندر لابين. نشأ هذا النقد من مجموعة سيلوفيكي، بقيادة الرجل القوي الشيشاني رمضان قديروف وممول مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين”.