البحوث الفلكية تحتفل بيوم الفضاء العالمي.. الأحد القادم

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالتعاون مع الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ومركز تعليم الفلك بمصر، بمناسبة اسبوع الفضاء العالمي - ” World Space Week” ، ندوة بعنوان “يوم الفضاء العالمي ".

وتقام الندوة يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر بقاعة مدور الساعة العاشرة صباحاً، وأوضح المعهد ان الندوة سوف يتم اتاحتها على الزووم حتي يتمكن جميع الراغبين في الحضور والاستماع إلى الندوة.

ندوة بعنوان “يوم الفضاء العالمي "

وتتناول الندوة الحديث عن الفلك من الفضاء بمحاضرة تلقيها الدكتورة سمية سعد بعنوان"الفلك من الفضاء “ بينما تلقي الدكتورة سوزان وسيم محاضرة بعنوان ”البيئة الفضائية وتأثيرها على الاقمار الصناعية"، وتختم الندوة العلمية بمحاضرة الدكتور محمد الخميسى بعنوان التغير الدوري للنجوم المتغيرة.

وعلى جانب آخر .. قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد كان له دور هام في معركة العزة والشرف، في حرب أكتوبر 73، وانه من كواليس حرب 1973 أنه طلب من المعهد تقديم استشارة فنية لمتخذ قرار الحرب في تحديد ساعة الصفر وتحديد بعض العوامل والظروف الجوية والفلكية المتعلقة بالشمس وانعكاساتها.

وأوضح القاضي من خلال حوار أجراه معه موقع “صدى البلد” أن المعهد قد له دور فني في تحديد ساعة الصفر والعبور، وأن تلك الاستشارات تم تقديمها لمساعدة متخذ القرار لتحديد زمان المعركة ولتحقيق النصر، حيث تم تحديد بعض العوامل والظروف الجوية والفلكية المتعلقة بالشمس وانعكاساتها وهو ما أفاد آنذاك فى تحديد تلك الساعة واختيارها وهى الساعة الثانية ظهرا.

وأشار إلى أن ساعة الصفر في حرب أكتوبر 73، لم يحددها المعهد بشكل كامل ولكن كان له مساهمات علمية وفنية لمتخذ القرار آنذاك وغرفة عمليات القوات المسلحة .

وأكمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المعهد لعب دورًا في المعركة الدبلوماسية التي قامت بها مصر لاسترداد نقطة طابا واثبات انها ضمن الأراضي المصرية، حيث قام المعهد من خلال أدواته البحثية و بتكليف من القيادة السياسية 1906، بعمليات تحديد نقاط الحدود الشرقية في سيناء وترسيم الحدود المصرية التركية التي ساعدت في فوز مصر بحكم محكمة التحكيم الخاص بالنزاع الحدودي حول طابا.