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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار خطي "نورد ستريم"

نورد ستريم
نورد ستريم

قال جهاز الأمن السويدي، اليوم الخميس، إن تحقيقا في موقع انفجار خطي نورد ستريم 1 و 2 عزز الشكوك في وقوع تخريب كبير.

وتحقق السلطات السويدية والدنماركية في أربعة تسريبات من شبكة خطي الأنابيب، في المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر البلطيق التابعة للدولتين، منذ رصدهما الأسبوع الماضي.

وتحقق أوروبا في سبب الضرر في وقت تسعى فيه موسكو لإلقاء مسؤولية ذلك على الغرب، وتشير إلى أن الولايات المتحدة هي المستفيدة من إلحاق الضرر بالخطين. وتنفي واشنطن أي ضلوع لها في الأمر.

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وهناك أزمة قائمة بين روسيا والدول الأوروبية بشأن إمدادات الغاز التي توقفت أو جرى تعليقها نتيجة للصراع الأوكراني.

وقال جهاز الأمن السويدي في بيان: "بعد استكمال التحقيق في موقع الجريمة، يمكن لجهاز الأمن السويدي أن يخلص إلى أن انفجارات وقعت في خطي نورد ستريم 1 و2 في المنطقة الاقتصادية السويدية".

وأضاف أن ضررا كبيرا لحق بخطوط أنابيب الغاز، وأنه انتشل بعض المواد من الموقع لتحليلها. وتابع قائلا إن الأدلة "عززت الشكوك بوقوع تخريب جسيم".

وقالت هيئة الادعاء السويدية في بيان منفصل إن المنطقة لم تعد مطوقة وممنوع الدخول إليها.

واشنطن روسيا الولايات المتحدة موسكو الدول الأوروبية اوروبا نورد ستريم

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