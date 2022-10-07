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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشاركة شعبية في احتفالات أكتوبر .. عروض شبابية وأفلام وثائقية بالإسكندرية

احتفالات شعبية ل٦
احتفالات شعبية ل٦ أكتوبر بالإسكندرية

شهدت ميادين الإسكندرية مساء أمس الخميس أجواء احتفالية في ذكري التاسعة و الأربعون لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية احتفالات شعبية في حضور شعبي من الأطفال والشباب والأسر في مختلف ميادين المحافظة، وتم تنظيم عروض شبابية في ميدان سعد زغلول وسط تفاعل من المواطنين، كما تم عرض أفلام وثائقية في ميداني سيدي جابر وشرق المدينة.


كما نظم الحزب مسيرات بالسيارات جابت كورنيش الإسكندرية والميادين العامة وتم توزيع هدايا تذكارية على الأطفال والمواطنين وسط أجواء كرنفالية في عروس البحر، ورفع المشاركون الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين عبارات التأييد للرئيس وللدولة المصرية، ومنها "تحيا مصر"، وذلك بمشاركة حزب الشعب الجمهوري، ومصر الحديثة.

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وقال النائب رزق راغب ضيف الله، امين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن الفرحة بنصر أكتوبر العظيم، وتقديرًا لأرواح جنودنا الأبطال من شهداء جيشنا المصري العظيم، وشرطتنا الباسلة، وكذلك لشعب مصر الأبي الذي كتب تاريخ النصر والامجاد بدماء ابنائه الذكية.


وأكد ضيف الله أن القوات المسلحة المصرية هي الدرع الحامي والحصن الواقي للشعب المصري، حيث سطر الجيش المصري في حرب أكتوبر تاريخًا مجيدًا بدماء الشهداء، وشجاعة الأبطال، ونجحت الشرطة المصرية في حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها.


وأشار إلى أن هذه الاحتفالية تأتي هي رسالة تأييد ومساندة للدولة المصرية والجيش المصري العظيم الذي نجح في العبور الأول عام 1973، ونجح في العبور الثاني تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في معركتي البقاء وبعدها البناء والتنمية خلال السنوات الثمان الأخيرة.


من جانبه، قال النائب خالد شلبي، أمين تنظيم المحافظة، إن الآلاف من المواطنين بالإسكندرية شاركوا في الاحتفاليات بميادين سعد زغلول بمحطة الرمل، وميدان سيدي جابر، وميدان مستشفى جيهان بسيدي بشر، وذلك كجزء من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.


وشدد على ضرورة الاستفادة من دروس حرب أكتوبر المجيدة، وتوصيل رسالتها إلى الأجيال الجديدة، مقدمًا التحية لكل القادة والجنود والأبطال الذين نجحوا في تحرير الأرض في أكتوبر عام 1973.

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