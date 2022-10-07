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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عروض مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة " مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية ، ومسابقة عروض المونودراما ، ومسابقة العروض الكبرى " والذي تقدم لهم 350 عرض من أكثر من خمسين دولة حول العالم .

 

وضمت القائمة القصيرة لمسابقة مسرح الشارع  والفضاءات المسرحية غير التقليدية 20 عرضا مسرحيا من 7 دول حول العالم ،ومنها علي سبيل المثال لا الحصر عرض " KRYSOLOV " من إيطاليا ، وعرض " فئران السلطان " من السودان ، وعرض " الإشارة " من العراق ، وعرض " رأس العش " من مصر ، وعرض حنبعل في حلبة قرطاج " من تونس .

 

أما مسابقة عروض المونودراما فقد تم إختيار 21 عرضا بالقائمة القصيرة ، من 13 دولة حول العالم ، ومنهم علي سبيل المثال عرض " !" من إيطاليا ، وعرض " Antigone “ من المكسيك ، وعرض " Hava " من روسيا ، وعرض " كورونا في قفص الإتهام " من المغرب ، وعرض " الساعة الأخيرة " من مصر .

 

كما ضمت المسابقة الكبري لمهرجان شرم الشيخ 72 عرضا يالقائمة القصيرة من 20 دولة حول العالم ، ومنها علي سبيل المثال عرض " Vay- Vay " من أرمينيا ، و عرض " Soft Rains " من إيطاليا ، وعرض " قطار الباقورة " من الأردن ، وعرض " مطلوب للزباله " من الإمارات العربية المتحدة ، وعرض " الروح الأبدية " من الأردن ، وعرض " لعبة الايام " من مصر ، وعرض " سالب واحد " من مصر .


الدورة السابعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر إقامتها في الفترة من 25- 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ويترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي .

مهرجان شرم الشيخ مسرح الشباب محمد صبحي مهرجان الفن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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