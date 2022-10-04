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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التطوع لتنظيم دورته السابعة

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته السابعة، والمقرر انطلاقها في الفترة من يوم 25  حتى 30 نوفمبر  ٢٠٢٢، بمدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء ، ويتم فتج باب التقديم خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتي يوم 13 من نفس الشهر.

 

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إن التطوع يخلق فرصة استثنائيّة للشباب للعمل ضمن جميع قطاعات المهرجان، وفعالياته، وندعو الجميع وخاصة عشاق الفن والمسرح، وكل الذين يبحثون عن تجربة فريدة، للتقديم إلى برنامج المتطوعين، والمهرجان يدعم فكرة روح العمل الجماعي وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

 

وأضافت: لا يمكن النجاح من دون الجهود التي يبذلها المتطوّعين، والذين نعتبرهم مورداً ثميناً للمهرجان، والمهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر يعتمد عليهم حاليا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين في المشاركة، استيفاء البيانات المطلوبة في استمارة على موقع المهرجان الرسمي وجميع منصاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة، وبعدها تحديد موعد لمقابلة شخصية، ويشترط أن يكون العمر ما بين ٢٠ إلي ٣٥ ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الفرنسية ومهارات الحاسب الآلى.

 

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلانى، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.

مهرجان شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء مهرجان الفن المخرج مازن الغرباوي مهرجان شرم الشيخ الدولي شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي

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