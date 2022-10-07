كلاتنبرج يضع لائحة عقوبات للحكام.. وفيتوريا يرى منتخب الشباب أفضل من الأولمبي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن كواليس جلسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كلاتبنرج أبلغ الحكام أنه سيتبع معاهم مبدأ الثواب والعقاب.

وأكمل شبانة، يجهز الآن لائحة خصومات في حالة الإخفاق، ومكافأة تصل إلى ضعف مكافأة المباراة الواحدة، كلاتنبرج يرغب في تحويل الحكم المصري إلى حكم محترف.

وأتم شبانة،فيتوريا يرى أن منتخب الشباب يمتلك لاعبين مميزين أكثر من المنتخب الأولمبي، وهذا الأمر يشير إلى أزمة كبيرة خاصة بروجيرو ميكالي مدرب الأولمبي.