فخور إني من اكتشافك .. حسام حبيب يتغزل في حميد الشاعري

وجه الفنان حسام حبيب، الشكر للفنان حميد الشاعري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عبر خاصية الاستوري: "استاذي حميد الشاعري أنا فخور اني من اكتشافك قمة الرقي والاحترام فعلاً صانع أجيال انا اتعلمت كتير من كلامك النهاردة من قلبك الكبير وثقتك في النفس، وكلامي مش هيكفي يا كابو بجد مدرسة حقيقية، أنا فخور أن احنا عندنا حميد الشاعري اللي مش هيتكرر تاني ربنا يحفظك".

كشف الفنان حميد الشاعري، عن تجهيزه لعمل جديد مع الهضبة عمرو دياب وأيضا عمل مع مطرب الراب ويجز يعلن عنهم خلال الفترة القادمة، قائلا: "ويجز مشروع غنائي متكمل وفنان شاب أحبه على المستوى الشخصي".

ووجه الفنان حميد الشاعري، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى ويجز قائلا: "كمل اللي أنت عامله وأنا بحبك وكمل ولا تنساق"، مؤكدا أن ويجز له مشروع وممكن يكون مشروع متكامل مثل الهضبة عمرو دياب أو الكينج محمد منير.