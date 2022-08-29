هل حسام حبيب السبب؟.. نوال الزغبي تكشف سر إلغاء متابعتها لشيرين عبدالوهاب

كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال استضافتها في أحد البرامج اللبنانية عن سر إلغاء متابعتها للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر موقع التغريدات العالمي توتير، في وقت سابق.

وقالت نوال الزغبي إنها تعتبر شيرين عبد الوهاب صديقة مقربة، إلا أن في الآونة الأخيرة فقدت التواصل معها، حيث إنها حاولت الاتصال بها عدة مرات ولكنها لم تتوصل إليها.

واستكملت نوال الزغبي حديثها قائلة: كنت علي تواصل مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل مستمر وكنت أنصحها بالأشياء التي كنت أفعلها لنفسي.

وأضافت نوال الزغبي: فقدت التواصل مع شيرين عبد الوهاب هاتفيا ولا أعلم إذا ما كان زواجها من حسام حبيب السبب أم لا.

وتتابع نوال الزغبي قائلة: ألغيت متابعة شيرين عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي لأنها غير متفاعلة علي حسابها، كما أنني علمت أنها لا تقوم بإدارة هذا الحساب بشكل شخصي، ولكن هناك من يقوم بمساعدتها في ذلك، فقد كنت أقوم بكتابة بعض التغريدات لها ولا يوجد أي تفاعل أو تعليق عليها.

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي، في الفيديو من حفلها بمهرجان القلعة بالقاهرة، وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة:"حفلة من العمر".

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.