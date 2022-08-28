عقب زيارتها لسميرة سعيد.. شيرين عبد الوهاب تتصدر تويتر.. ومغردون: دويتو قريب

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #شيرين_عبدالوهاب، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبه الفنانة سميرة سعيد.

وتصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعلياقت من قبل رواد السوشيال ميديا علي أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب مع سميرة سعيد، كالاتي:

وشاركت الفنانة سميرة سعيد عدد من الصور لزيارة زميلتها شيرين عبد الوهاب مساء أمس، لها في منزلها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، برفقة الموزع طارق مدكور ومها وهنا إبراهيم يسري.

وعلقت سميرة سعيد على الصور قائلة:" حبيبتي شيرين.. إنبسطت بزيارتك انتِ وصديقي طارق مدكور.. وإنبسطت أكتر إني شفتك منطلقة وسعيدة.. وإن شاء الله تكملي مشوارك بنجاح أكبر..دمتِ لي صديقة مخلصة ومحبة".

كما ظهر في الصور نضال هاني مدير أعمال الفنانة سميرة سعيد الذي شارك الصور بدوره عبر حسابه على تطبيق انستجرام، ووصفها بأنها كانت ليلة لا تنسى.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص شيرين عبد الوهاب مؤخرا على مصالحة زميلاتها وصديقاتها في الوسط الفني، بعد انقطاع دام لفترة طويلة أثناء ارتباطها بالفنان حسام حبيب واتهامها له بإبعادها عن كل محبيها خلال السنوات الماضية.