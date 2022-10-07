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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عز الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت مي عز الدين بملامحها الطبيعية بملابس البيت، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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بعد تبرعها بفستانها.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عز الدين | شاهد

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فى اليوم العالمى للقلب.. مى عز الدين تتبرع بفستان عمر وسلمى

وكانت الفنانة مي عز الدين، شاركت صورتها بفستان الزفاف في فيلم عمر وسلمى، وعلقت على الصورة قائلة"مسابقة للبنات.. من النهارده لمدة 3 أيام أي بنت هتبعت رسالة لرقم ٩٦٩٨ (مؤسسة مجدي يعقوب للقلب) وتاخد سکرین شوت تعملي بيها تاج إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة، هتبقى دخلت في سحب عشوائي على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى".

وكان آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "جزيرة غمام" للفنان طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد أمين، ورياض الخولى، ومحمد جمعة، وهبة عبد الغنى، وهاجر الشرنوبى، وميار الغيطى، ودينا أحمد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

قصة “جزيرة غمام” تدور في إطار اجتماعي، حول قصة "بيت شافع"، وأبنائه الذين يتشابكون في صراعات وخلافات بين الإخوة، وتظهر مي عز الدين في جزيرة غمام بشخصية فتاة غجرية، تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتعيش قصة حب مليئة بالأحداث الصعبة.

مي عز الدين مسلسل جزيرة غمام الفنانة مي عز الدين

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