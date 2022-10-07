صادرات غازبروم الروسية إلى أوروبا من الغاز عبر أوكرانيا تعادل 42.2 مليون متر مكعب

قال ممثل شركة جازبروم الروسية للصحفيين إن الشركة تزود أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا بما يعادل 42.2 مليون متر مكعب يوميا عبر محطة سودجا لضخ الغاز، مضيفا أن طلب ضخ الغاز عبر سوخرانوفكا رفضه الجانب الأوكراني.



ونقلت وكالة تاس الروسية عن ممثل الشركة قوله إن "غازبروم تصدر الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بالحجم الذي أكده الجانب الأوكراني عبر محطة ضخ الغاز سودجا البالغة 42.2 مليون متر مكعب اعتبارا من 7 أكتوبر. وقد تم رفض طلب محطة ضخ الغاز سوخرانوفكا".



وبلغ حجم الضخ في اليوم السابق 43.4 مليون متر مكعب.



وفي وقت سابق، ورد على الموقع الإلكتروني لمشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا (GTSOU) أن الغاز الذي يعبر الأراضي الأوكرانية قد يبلغ حوالي 42.4 مليون متر مكعب في 7 أكتوبر.

