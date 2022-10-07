تأجيل محاكمة إيلون ماسك وتويتر لحين إتمام صفقة الشراء.. تفاصيل

أرجأت محكمة ديلاوير تشانسري موعد نطق الحكم في فصل النزاع بين رجل الأعمال إيلون ماسك، و شركة تويتر، لحين إتمام صفقة الشراء، حيث منحت المحكمة الأطراف مهلة حتى 28 أكتوبر لإغلاق الصفقة ، وإلا ستستأنف المحاكمة في نوفمبر.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن حكم المحكمة المفاجئ بالإرجاء، منح طلبًا من إيلون ماسك ، ينهي فعليًا المفاوضات للتوصل إلى تسوية من شأنها أن تسمح للأطراف بإغلاق الصفقة بسرعة، حتى 28 أكتوبر للقيام بذلك، وذلك بدلا من موعد المحاكمة الذي كان مقررا في 17 أكتوبر.

وقالت المستشارة كاثالين ماكورميك إنه إذا لم يتم إغلاق صفقة شراء تويتر بحلول ذلك التاريخ ، فيجب على الأطراف الاتصال بها لتحديد موعد المحاكمة في نوفمبر، حيث كانت قد نفت سابقًا محاولات إيلون ماسك لتأجيل المحاكمة وتعقبها سريعًا بناءً على طلب تويتر.

وركزت المفاوضات ، التي أعقبت جهدًا سابقًا من قبل إيلون ماسك للتفاوض على سعر أقل ، على شروط البقاء في التقاضي بشأن الصفقة حتى يمكن إغلاقها وضمان استمرار تمويل ديون ماسك، حيث كان ماسك قد أضاف طلبًا بأن تكون الصفقة مشروطة باستلامه 13 مليار دولار من تمويل الديون التي قدمها للمساعدة في تمويلها.

وقالت تويتر إن إيلون ماسك يجب أن يرتب لإغلاق الصفقة في موعد أقصاه 10 أكتوبر ، وتنص اتفاقية الاندماج على أن الصفقة يجب أن تنتهي في موعد لا يتجاوز يوم العمل الثاني بعد استيفاء شروط الإغلاق ، والذي حدث في سبتمبر، و أشارت الشركة إلى أن أحد البنوك المُقرضة أخبرها أن السيد ماسك لم يبلغ بعد بأنه ينوي إغلاق الصفقة.

وكان قد عدل الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك عن قراره بالانسحاب من صفقة شراء شركة تويتر Twitter ، ليعود مرة أخرى إلى الصفقة وبنفس العرض الذي تم الاتفاق عليه للمرة الأولى، والمقدر بـ 44 مليار دولار أمريكي، و 54.20 دولارًا للسهم الواحد.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن إيلون ماسك قدم اقتراحا بالرجوع للصفقة مرة أخرى، في رسالة إلى شركة تويتر أمس، وفقًا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، في الوقت الذي يرى فيه المحللون بأن ماسك استشعر الخطر بأن المحكمة لن تحكم لصالحه.