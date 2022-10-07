سفير مصر في بغداد يسلم برهم صالح خطابا من الرئيس السيسي

التقى السفير وليد اسماعيل، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، مع الرئيس د. برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق، حيث قام بتسليم سيادته خطاب التهنئة الموجه من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة المولد النبي الشريف.



وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ودفعها لآفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

كما تم مناقشة مشاركة العراق في الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث عرض للجهود التي تبذلها مصر في ظل رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر في إطار التحضير وعقد المؤتمر بنجاح.