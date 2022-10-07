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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج محمد عبدالعزيز: صلاح أبو سيف سبب رئيسي في حبي وعشقي للسينما

صورة من الندوة
صورة من الندوة

أعرب المخرج محمد عبد العزيز عن سعادته بحصوله على وسام مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال 38 والتى تستمر حتى 10 أكتوبر الحالى.

 

وقال محمد عبد العزيز : حبى وعشقي للسينما بدأ عندنا شاهت عديد من الأعمال للمخرج الكبير صلاح ابو سيف وكان سببا فى التحاقى لمعهد السينما وبعد تخرجى تعاملت مع حلمى حليم.

 

وقدمت العديد من الأعمال منها فيلم "امرأة من القاهرة" والذى تعرض إلى فشل ذريع وانكسار شديد وجلست فى المنزل سنتين ولكن بعدها قدمت العديد من الأعمال الفنية الكوميدية والتى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها وهو نتاج تحدى وإصرار للنجاح.

 

وأوضح محمد عبد العزيز : سعادتى اكتملت عندما وجدت عائلتى فى الفن مثل شقيقي المخرج عمر عبد العزيز وابني كريم عبد العزيز الذى اتجه إلى التمثيل والمخرج محمد ياسين ابن شقيقتى.

محمد عبد العزيز المخرج محمد عبد العزيز صلاح ابو سيف السينما امرأة من القاهرة محمد ياسين كريم عبد العزيز عمر عبد العزيز

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