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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقوى مفعول لتعزيز القدرة للرجال |من بذور طبيعية تعرف عليها

بذور الكتان للجنسين
بذور الكتان للجنسين

تساهم بذور الكتان في تعزيز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائها على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على تدفق الدم للأعضاء التناسلية، وبروتينات تحافظ على نشاط الجسم، إلى جانب هذا فإنها تستخدم في علاج الاضطرابات الجنسية لدى كل من الرجال والنساء على حد سواء.

كما أن بذور الكتان تحتوي على الآرجنين المفيد لجميع الحيوانات المنوية وبالتالي فهو مفيد جداً في علاج ضعف الانتصاب، كما تجدر الإشارة إلى أنها تعمل على زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال، حيث تعمل على زيادة هرمون التستوستيرون والتي تعزز من الرغبة الجنسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم فوائد بذور الكتان للضعف الجنسي أنها تساعد على تعزيز وتنشيط الدورة الدموية وتساعد على اتساع الأوردة وبشكل كبير مما يكون له تأثير إيجابي على عدم التعرض لمشكلة ضعف الانتصاب.

ثانيا: فوائد بذر الكتان المطحون

لبذور الكتان المطحون فوائد عظيمة جداً نذكر أهمها فيما يلي:

- تعمل بذرة الكتان المطحون على تخليص الجسم من الكوليسترول الضار في الدم وبالتالي يحمي القلب من الإصابة بالأمراض كالجلطات وتصلب الشرايين.

- تقلل من الإصابة بالسرطانات وخصوصاً سرطان الثدي والبروستاتا. 

- تحتوي بذور الكتان المطحون على الألياف التي تساعد على تنظيم عملية اخراج الفضلات من الجسم.

- تعتبر مصدراً بديلاً لمن لا يأكلون اللحم نظراً لاحتوائه على البروتين. 

-تساهم في علاج الدمامل والقروح.

-يعد مطحون الكتان مفيدا في عملية التبويض لدي النساء، لذلك فهو يحسن من فرص حدوث الحمل عند النساء.

- تؤخر من ظهور التجاعيد المبكرة ومكافحة الشيخوخة وعلاج بعض أمراض الجلد.

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