أخبار الفن| تصريح جرئ من مادلين طبر عن المثلية الجنسية.. أول تعليق من سماح أنور على عدم شربها المياه

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:

سماح أنور: بشرب مياه ولا لأ ده يفيد الناس في إيه؟

علقت الفنانة سماح أنور، على الانتقادات التي وجهت لها بسبب تصريحاتها بعدم شرب المياه لمدة 17 عامًا.



ثراء جبيل بطلة فيلم محمد رمضان الجديد مرزوق وإيتو

تلعب الفنانة ثراء جبيل، دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان، في فيلم “مرزوق وايتو”، الذي يستعد لتصويره خلال الفترة القادمة.

انقي واجمل واطيب قلب .. انغام تهنئ ابنها بـ عيد ميلاده

هنأت الفنانة انغام ، ابنها بـ عيد ميلاده ونشرت صورة لها تجمعها به عبر حسابها الشحصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

مادلين طبر: لا أبرر المثلية الجنسية ولا أدينها

أكدت الفنانة مادلين طبر، إن فرقة مشروع ليلى لم تسيء للبنان من خلال الترويج للمثلية الجنسية حيث قالت خلال حوارها مع الإعلامية رقية اليزيدي، في برنامج العنيدة:" نحط الموضوع على جنب، جميع الأديان ترفض المثلية، لكني مع الحرية وتفهم الآخر، الذي يختار هذا الاختيار، أنا ضد قمع الحريات، أنا لا أبرر المثلية ولكني لا أدينها.