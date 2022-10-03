انقي واجمل واطيب قلب .. انغام تهنئ ابنها بـ عيد ميلاده

هنأت الفنانة انغام ، ابنها بـ عيد ميلاده ونشرت صورة لها تجمعها به عبر حسابها الشحصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتبت انغام “ كل سنه وانت نور عيني وروحي يا عمر يا اول فرحتي يا انقي واجمل واطيب قلب في الدنيا ربنا يحفظك ياحبيب روحي ويسعدك ويحقق لك كل أحلامك ”.

ويذكر ان أعلنت الفنانة أنغام موعد عرض برنامجها الجديد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

ونشرت أنغام البوستر الرسمي للبرنامج، وعلقت على البوستر، قائلة: " الخميس و الجمعة ٩ مساء علي دي ام سي و الخميس ١٠:٣٠ مساء علي تلفزيون دبي".