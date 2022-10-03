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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين طبر: لا أبرر المثلية الجنسية ولا أدينها

مادلين طبر
مادلين طبر

أكدت الفنانة مادلين طبر، إن فرقة مشروع ليلى لم تسيء للبنان من خلال الترويج للمثلية الجنسية حيث قالت خلال حوارها مع الإعلامية رقية اليزيدي، في برنامج العنيدة:" نحط الموضوع على جنب، جميع الأديان ترفض المثلية، لكني مع الحرية وتفهم الآخر، الذي يختار هذا الاختيار، أنا ضد قمع الحريات، أنا لا أبرر المثلية ولكني لا أدينها.

وأضافت مادلين طبر، :" بتكلم عن تحرير المرأة، وأنا ضد معاناة المرأة من أجل إرضاء الرجل، على الرجل أن يغض بصره، وترتدي المرأة ما تريديه، عايزة تلبس عريان هي حرة، فإذا كان المجتمع لا يتقبل تحمل هذا الأمر، وإذا كانت ذكية فعليها أن ترتدي ما يلائم كل مجتمع".
 

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يذكر أن قالت الفنانة مادلين طبر، إن خلافها مع الفنان تامر عبد المنعم كان ماليًا في مسلسل "الضاهر"، معقبة: "المسلسل تعرض لأزمة كبيرة، وتامر عبد المنعم لم يستطع عرضه، فلم أحصل على فلوسي؛ والفنان محمد فؤاد وناس كتير ماخدتش فلوسها".

وتابعت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، "اللي مش معاه ما يلزموش، مش عارف تبقى منتج خليك في مكانك، أحيانًا أكون مضطرة للذهاب للمحكمة للحصول على حقي، ورغم ذلك لو طلب مني الفنان تامر عبد المنعم التمثيل معه سأوافق، المشكلة كانت مادية فقط، ربنا يوفقه وفي انتظار أن يبعتلي ورق جيد".

مادلين طبر الفنانة مادلين طبر العنيدة الضاهر تامر عبد المنعم رقية اليزيدي

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