مادلين مطر تستعرض قوامها بنقشة التايجر

شاركت الفنانة مادلين مطر، جمهورها ومحبيها صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مادلين مطر في الصورة باطلالة مثيرة مرتدية فستانا مكشوفا بصيحة الكتف الواحد بنقشة التايجر واختارت ترك خصلات شعرها الاشقر منسدلة بحرية، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.



يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.



كانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.