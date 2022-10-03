ثراء جبيل بطلة فيلم محمد رمضان الجديد مرزوق وإيتو

تلعب الفنانة ثراء جبيل، دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان، في فيلم “مرزوق وايتو”، الذي يستعد لتصويره خلال الفترة القادمة.

وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ “صدى البلد” انها متحمسة لخوض تلك التجربة، والعمل مجدداً مع محمد رمضان، حيث تُعد المشاركة الثانية معه في عمل فني.

وكان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن بدأ بروفات أحدث أعماله الفنية، فيلم مرزوق وإيتو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر محمد رمضان فيديو من داخل البروفة، وعلق عليه كاتبًا: “بسم الله بدأنا أول بروڤات فيلم مرزوق و إيتو سيناريو و حوار عمرو محمود يس إخراج محمد سمير ثقة في الله نجاح”.

بينما كانت أخر أعمال ثراء جبيل، الفنية مسلسل “وش وضهر” الذي حقق نجاح كبير جداً".