احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قدم مذيع صدى البلد أحمد دياب تغطية اخبارية المعاشات والزيادة المطبقة خلال الشهر الجاري مع بيان الغير مستحقين للمعاش

وضع قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة، حالات يتم فيها قطع المعاش عن المواطنين، وده في حالة وفاة المستحق للمعاش، او في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الأبن أو الأخ سن الـ 21.

وبيتم وقف صرف المعاش المستحق فى الحالات الآتية

وهي الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، وإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.