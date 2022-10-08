الثائر الحق وياسين.. محمود التهامي: سميت أولادي بسبب رؤيا في المنام

استضافت الإعلامية مني الشاذلي، ببرنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، المنشد البارع محمود التهامي.

وكشف التهامي مفاجأة، عن أعضاء فرقته، قائلاً:"الثائر الحق محمود التهامي، ابني الأصغر وهو اسم مركب".

وعن سر اختيار هذا الأسم، قال:" "إحنا بنسمي أبناءنا في العيلة من خلال رؤية، موضحا:" والدي كان ضيفا مع معتز الدمرداش وكان يتحدث عن الثائر الحق".

وأردف:" :"جالي حمايا في المنام، وقالي سميه زي ما قال أبوك الثائر الحق، معقبا:" كنت أنوي تسميته زكريا في البداية".

وعن والده الأكبر، أضاف:" جدي برضو وقتها جالي في المنام وقالي سمي أبنك ياسين فسميته ياسين اعمالا بالوصية".

