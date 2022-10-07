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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعباية وحجاب .. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور|شاهد

منى فاروق
منى فاروق

نشرت  الفنانة منى فاروق، صورة جديدة  لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام من السعودية.


 

وظهرت  الفنانة منى فاروق، باطلالة محتشمة مرتدية عباءة سوداء و حجاب اسود.


 

وهنأت جمهورها بمولد النبوي الشريف.

وكشف الفنانة منى فاروق عن تعرضها لأزمة خلال تلك الفترة ونشرت صورة عبر خاصية ستوري على إنستجرام قائلة:" انا تعبانة أوي الفترة دي بجد كل انسان بيحبني من قلبه يدعيلى ربنا معايا فى اللي جاي".


 وتثير  الفنانة منى فاروق الجدل خلال الآونة الأخيرة بتصريحاتها، وهو ما يجعلها تتصدر التريند على موقع جوجل منخلال صورها وفيديوهات التى تقوم بنشرها على السوشيال ميديا.

 وتتميز  الفنانة منى فاروق بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


وردت منى فاروق على منتقديها وقالت:" ملكوش دعوة بحياتي خليكوا في حالكم انا مبخافش، واللي بيقولو عنيكلاموحش هتروحوا النار.


ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حولالفيديوالمثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.


ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البناتبتلبسفساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».


وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعاملربنامش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».


واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».


شقيق منى فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على متتقديه.


وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهمبجاحةللدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.

واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".

وكانت قد ردت الفنانة منى فاروق على متابع ابدى اعجابه بجمالها وقالت برد غير متوقع عبر ستوري حسابهاعلىانستجرام:" اه والله وفي الحقيقة أجمل".

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فاروق مني الممثلة منى فاروق مولد النبوي محتشمة

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