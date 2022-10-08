خلال ساعات.. محامي الشعباني يُعلن رفع حظر القيد عن المصري البورسعيدي|خاص

أكد أنيس بن ميم ، محامي معين الشعباني، المدير الفني السابق للنادي المصري، إنتهاء أزمة المدرب التونسي مع النادي البورسعيدي.

وقال أنيس ين ميم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “تم حل أزمة المستحقات بشكل ودي مع النادي المصري البورسعيدي”.

وتابع محامي معين الشعباني: “سيتم رفع حظر القيد عن النادي المصري خلال الساعات القليلة المقبلة”.

إيقاف قيد المصري

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر إيقاف القيد لنادي المصري البورسعيدي، لثلاث فترات متتالية نتيجة شكوى التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي لدى الفيفا، بعد الحصول على مستحقاته المتأخرة.