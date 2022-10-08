بريطانيا.. رئيسة الحكومة تقيل وزير التجارة بسبب سوء سلوكه

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، إقالة وزير التجارة كونور بيرنز من الحكومة بعد شكوى من "سوء سلوك" خطير.

وقال متحدث باسم مكتب تراس في بيان إنه "بعد شكوى من سوء سلوك بالغ.. أقالت رئيسة الوزراء النائب كونور بيرنز من منصبه، الذي شغله لشهر واحد فقط، ليغادر الحكومة بموجب القرار بأثر فوري".

وأضاف البيان البريطاني "اتخذت رئيسة الوزراء تحركا مباشرا فور علمها بما تردد.. وهي واضحة بشأن وجوب حفاظ كل المسؤولين الكبار على معايير مرتفعة من السلوكيات كما يتوقع الناس منهم".

كما جرى إبعاد بيرنز، البالغ من العمر 50 عاما، من منصبه القيادي في حزب المحافظين، لحين انتهاء التحقيق معه في مزاعم السلوك غير اللائق.

من جهته، قال بيرنز إنه سيتعاون "بشكل كامل مع تحقيق الحزب وأتطلع إلى تبرئة ساحتي".

فيما ذكرت تقارير محلية في بريطانيا أن الوزير المقال، كان حليفا مقربا من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وأحد أعضاء دائرته الداخلية المقربة، وأنه "ساعده خلال الفضائح التي ألمت بحكومته".

وكان بيرنز يشغل منصب وزير شؤون إيرلندا الشمالية، قبل أن تعينه تراس في وزارة التجارة في سبتمبر الماضي.

من جهتها، وجدت لجنة المعايير بحزب المحافظين البريطاني، أن بيرنز وجه سلسلة من التهديدات المبطنة، خلال محاولته للتدخل في نزاع خاص بوالده بشأن قرض.