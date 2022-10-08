عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. رئيسة الحكومة تقيل وزير التجارة بسبب سوء سلوكه

ليز تراس تقيل وزير
ليز تراس تقيل وزير التجارة

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الجمعة، إقالة وزير التجارة كونور بيرنز من الحكومة بعد شكوى من "سوء سلوك" خطير.

وقال متحدث باسم مكتب تراس في بيان إنه "بعد شكوى من سوء سلوك بالغ.. أقالت رئيسة الوزراء النائب كونور بيرنز من منصبه، الذي شغله لشهر واحد فقط، ليغادر الحكومة بموجب القرار بأثر فوري".

وأضاف البيان البريطاني "اتخذت رئيسة الوزراء تحركا مباشرا فور علمها بما تردد.. وهي واضحة بشأن وجوب حفاظ كل المسؤولين الكبار على معايير مرتفعة من السلوكيات كما يتوقع الناس منهم".

كما جرى إبعاد بيرنز، البالغ من العمر 50 عاما، من منصبه القيادي في حزب المحافظين، لحين انتهاء التحقيق معه في مزاعم السلوك غير اللائق.

من جهته، قال بيرنز إنه سيتعاون "بشكل كامل مع تحقيق الحزب وأتطلع إلى تبرئة ساحتي".

بعد غياب الملك تشارلز.. تفاصيل مشاركة رئيسة وزراء بريطانيا في Cop27

أبو الغيط: نرفض تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا حول نقل سفارة بلادها للقدس

فيما ذكرت تقارير محلية في بريطانيا أن الوزير المقال، كان حليفا مقربا من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وأحد أعضاء دائرته الداخلية المقربة، وأنه "ساعده خلال الفضائح التي ألمت بحكومته".

وكان بيرنز يشغل منصب وزير شؤون إيرلندا الشمالية، قبل أن تعينه تراس في وزارة التجارة في سبتمبر الماضي.

من جهتها، وجدت لجنة المعايير بحزب المحافظين البريطاني، أن بيرنز وجه سلسلة من التهديدات المبطنة، خلال محاولته للتدخل في نزاع خاص بوالده بشأن قرض.

بريطانيا الحكومة البريطانية وزير التجارة البريطاني ليز تراس كونور بيرنز بوريس جونسون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. مباراة الأهلي والزمالك 25-26 في بطولة أفريقيا لكرة اليد

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

مفاجأة مدوية .. هبة قطب تواجه 4 اتهامات قبل نظر دعوى ضدها |فيديو

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

خبير مصرفي: المؤتمر الاقتصادي فرصة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي

موضوعات متعلقة

اشتية يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 والقدس عاصمة لها

بعد غياب الملك تشارلز.. تفاصيل مشاركة رئيسة وزراء بريطانيا في Cop27

ذا صن: رئيسة وزراء بريطانيا ستحضر مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

عمرو أديب: إسرائيل كانت محتلة تلت البلد..وكانوا بيبكوا لما خرجوا من سيناء

فخر لكل المصريين.. كامل الوزير: محطة عدلي منصور أخذت أفضل مشروع في 2022

كامل الوزير:حاربنا في اكتوبر بمعدات وقوارب بدائية وخدنا كوبري سريع من الجزائر

لن ينتهوا.. كامل الوزير يوجه رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر

أبهر العالم.. كامل الوزير: روح المقاتل المصري أكملت عجز إمكانياتنا فى حرب 73

ليلة مولد النبي ..علي جمعة: 7 مجربات تجعلك ترى رسول الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلعها الحجاب.. شاهد| أحدث ظهور لـ شاهيناز

بلوك جديد وباروكة.. دنيا سمير غانم تثير الجدل بجمالها|شاهد

بعباية وحجاب .. منى فاروق تخطف الأنظار في أحدث ظهور|شاهد

خطوبة نجم الزمالك من ابنة فنانة شهيرة.. فيديو

فيديو

تحذير عاجل من الصحة للحوامل: تجنبوا الحصول على الأدوية بهذه الطريقة

احذروا وقف المعاش في هذه الحالات .. وطرق الحصول على إضافي

قاطرة بشرية.. هل ينجح هالاند في تحطيم أرقام محمد صلاح؟

تبدأ بـ194 ألف جنيه .. تفاصيل جديدة عن شقق الإسكان الاجتماعي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ