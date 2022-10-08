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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. 7 وسائل للسيطرة على الجوع الليلي.. طرق تنظيف الثلاجة والزجاجات.. وأعشاب لمعدة بلا مشاكل

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي الصحة والمرأة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

سيطر على الجوع في منتصف الليل بـ 7 حيل مذهلة
كشفت دراسة جديدة أجراها خبراء أن تناول الطعام في منتصف الليل يزيد الشهية إلى جانب ذلك ، تبدأ قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية أيضًا في التناقص ويمكن أن تصبح تدريجيًا ضحية للسمنة، إذا كنت منزعجًا من تناول الطعام فى منتصف الليل فيمكنك اتباع بعض النصائح الفعالة للسيطرة على الجوع  بحسب ما نشره موقع هيلثي .

5 طرق لمنع تسوس الأسنان دون التخلي عن الرغبة في تناول الحلويات

 الإفراط في تناول الحلويات يسبب مشاكل في الأسنان في الواقع، عندما تأكل شيئًا حلوًا ، تتشكل طبقة رقيقة من السكر والنشا على أسنانك و تبدأ البكتيريا في أكل هذه اللويحة في النهاية ، يؤدي هذا إلى تراكم الحمض في فمك والذي يؤدي في النهاية إلى تكسير مينا الأسنان.

إذا كنت ترغب في منع تسوس الأسنان وتجويفها دون التخلي عن الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، فجرّب الطرق أدناها وفقا لما نشره موقع هيلثي .

 

5 أعشاب لتنظيف المعدة وعلاج الإمساك والبواسير في لمح البصر
مرض المعدة ؟ على الرغم من أن المشاكل المتعلقة بالمعدة تبدو بسيطة للغاية ، إلا أنها إذا لم تعالج بشكل صحيح وفي الوقت المناسب ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون ، والبواسير ، والأورام الحميدة ، والعدوى ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، ومرض كرون ، والتهاب القولون التقرحي ، ونقص التروية ، ومرض الجزر المعدي المريئي ، ويمكن أن تصبح القرحة الهضمية. سبب الأمراض الخطيرة والمهددة للحياة  .


طرق تنظيف الثلاجة لجعلها تدوم سنوات أطول
إذا كانت لديك بقع مستعصية على ثلاجتك وتجدين صعوبة في تنظيفها ، فسنخبرك هنا ببعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تنظيف ثلاجتك دون أي متاعب وجعلها تبدو وكأنها جديدة.

الثلاجة هي جهاز أساسي وهي موجودة في كل منزل تقريبًا. بصرف النظر عن الحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة ، يمكن أيضًا حفظ المواد الغذائية المتبقية من التلف عن طريق الاحتفاظ بها، بصرف النظر عن كل هذا ، يجب أيضًا تنظيف الثلاجة من وقت لآخر.

نشر صدى البلد للسيطرة ​​​​​​​health صحة سرطان القولون سرطان التهاب القولون تسوس الأسنان

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