سيطر على الجوع في منتصف الليل بـ 7 حيل مذهلة

كشفت دراسة جديدة أجراها خبراء أن تناول الطعام في منتصف الليل يزيد الشهية إلى جانب ذلك ، تبدأ قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية أيضًا في التناقص ويمكن أن تصبح تدريجيًا ضحية للسمنة، إذا كنت منزعجًا من تناول الطعام فى منتصف الليل فيمكنك اتباع بعض النصائح الفعالة للسيطرة على الجوع بحسب ما نشره موقع هيلثي .



ماذا تفعل إذا كنت جائعا في منتصف الليل ؟

اشرب الماء

إذا كنت مستيقظًا في وقت متأخر من الليل ، فلا مفر من الشعور بالجوع قليلاً بعد فترة. يمكنك شرب الماء للقضاء على هذا الجوع. تشير الأبحاث إلى أن شرب كمية كافية من الماء يرطب الجسم ويروي شهيتك. في الوقت نفسه ، لا توجد سعرات حرارية في الماء ولا يوجد خطر من زيادة دهون البطن.



تحديد وقت الوجبة

إذا لم يكن وقت تناول الطعام ثابتًا ، فإن ساعة جسمك تنزعج. هذا يمكن أن يسبب الجوع في الليل. لهذا السبب يجب أن تحدد وقت تناول الطعام طوال اليوم كل يوم. بمجرد ربط جدول الأكل الخاص بك ، ستختفي عادة الشعور بالجوع في الليل.

قم بتضمين طعام البروتين في العشاء

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروتين في العشاء للتخلص من عادة الشعور بالجوع في الليل . يستغرق الجهاز الهضمي وقتًا لهضم البروتينات وتناولها يبقي المعدة ممتلئة لفترة طويلة. تشمل الأطعمة الغنية بالبروتين الدجاج والعدس والبيض والكينوا والأسماك وما إلى ذلك.



أدخل البطاطس في النظام الغذائي

إذا كنت تبحث عن طعام يسيطر على الجوع في منتصف الليل ، فيمكن أن تكون البطاطس هي إجابتك. لأنه ، وفقًا لمؤشر الشبع للأطعمة المشتركة ، تقرير جامعة سيدني ، فإن تناول البطاطس لا يجعلك تشعر بالجوع لفترة طويلة. في الوقت نفسه ، فإن كمية السعرات الحرارية داخل البطاطس أقل أيضًا.

ابتعد عن الهاتف المحمول أثناء تناول الطعام

يقول الخبراء أنه أثناء تناول الطعام ، يجب أن نبتعد عن الهاتف المحمول والتركيز فقط على الطعام. هذا يسمى الأكل اليقظ. من خلال القيام بذلك ، تتجنب تناول أكثر أو أقل مما تحتاجه ويمكنك التخلص من دهون البطن .



حافظ على الوجبات الخفيفة الصحية جاهزة

إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع بعد اتباع نصائح لتقليل الجوع في وقت متأخر من الليل ، يمكنك اللجوء إلى وجبات خفيفة صحية. إن تناول هذه الوجبات الخفيفة الصحية ليلاً لا يشبع الجوع فحسب ، بل يغذي جسمك أيضًا بسعرات حرارية محدودة. يمكنك أن تستهلك المخانة والذرة والفواكه الجافة واللبن الرائب وما إلى ذلك في وقت متأخر من الليل.