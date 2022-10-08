صفقة هامة.. مرتضى منصور يعلن التعاقد مع مهاجم جديد

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضم يوسف حسن مهاجم نادي وادي دجلة ومنتخب مصر للشباب.

وأضاف مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أشكر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، وسيتم تحويل قيمة الصفقة اليوم السبت".

وجاء التعاقد مع المهاجم الشاب بعد مفاوضات بين الطرفين بناءً على رغبة البرتغالي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.



ولعب يوسف حسن صاحب الـ19 عامًا من قبل لنادي المقاولون العرب قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة.

وخاض محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيز على هامش التدريبات التي أُقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بسبب الإصابة.

وبدأ "الونش" برنامجه التأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد تعرضه لإصابة عضلية خفيفة، وتواجد اللاعب في ملعب التدريب وعقد جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للاطمئنان على حالته.

الزمالك يواجه فلامبو..

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويواجه الزمالك نظيره فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا فى تمام السابعة مساء غد الأحد على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

ونجح الزمالك فى الاتفاق مع سفير بوروندي فى مصر على خوض مباراتي فلامبو البوروندي فى مصر فى إطار مباريات دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.



وجاء تأهل الزمالك إلى الدور التمهيدي لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما كرر الزمالك فوزه على فريق إيليكت سبورت التشادي، بهدفين دون رد، في إياب الدور التمهيدي للمسابقة.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب أمام بطل تشاد، بنتيجة (2-0)، ليحسم الزمالك تأهله إلى دور الـ32 في البطولة بإجمالي نتيجة الذهاب والإياب (4-0).