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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر تطورات ملف الصفقات فى الزمالك.. وحقيقة المفاوضات مع البلايلي

صدى البلد

يواصل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سعيه الجاد  لحسم ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب الإنتقالات الصيفية  لتعزيز صفوف الفريق الأبيض  بقوة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز الذي فاز به في آخر موسمين بجانب المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

صفقات جديدة 

و تتواصل مفاوضات الزمالك برئاسة مرتضى منصور  مع إنبي لحسم صفقة التعاقد مع مع مصطفى شلبي الجناح الأيسر الذي دخل الحسابات بقوة كصفقة محتملة لدعم مركز الجناح الأيسر بخلاف مفاوضات مع غزل المحلة لتخفيض القيمة المالية المطلوبة في لاعبه عبده يحيى رأس الحربة المطلوب من جانب الزمالك كما تجددت الاتصالات مع إدارة البنك الأهلي في الساعات الأخيرة لمعرفة مدى إمكانية شراء ناصر منسي هداف الأخير وضمه إلى صفوف الزمالك بعدما طلب جوسفالدو فيريرا ضم رأس حربة جديد إلى جانب التونسى سيف الجزيري و البنينى سامسون أكينولا في الموسم الكروي الجديد .

كما جدد مسئولو الزمالك برئاسة مرتضى منصور اتصالاتهم مع نظرائهم بنادى طلائع الجيش لضم لاعب الفريق عمرو السيسى خلال الميركاتو الصيفى الجارى . 

ويحظى عمرو السيسى برغبة قوية لدى مسئولى الزمالك لإتمام التعاقد معه خاصة بعدما نجح اللاعب فى تقديم مستويات رائعة مع طلائع الجيش فى الموسم الماضى .

ويمتلك عمرو السيسى مقومات فنية وبدنية رائعة تؤهله للعب بشكل أساسى فى وسط الزمالك واقترب اللاعب بالفعل من ارتداء الفانلة البيضاء .

عرض البلايلي

فى الوقت ذاته  تلقى مسئولو القلعة البيضاء إتصالات من وكلاء لاعبين عرضوا عليهم ضم الدولى الجزائرى يوسف البلايلى بعد فسخ تعاقده مع نادى بريست الفرنسى .

وطالبت بعض الاصوات داخل المجلس الابيض بفتح باب الاعارة امام احدى الوافدين الجديد مقابل ضم يوسف البلايلى والاستفادة من قدراته الفنية والبدنية الكبيرة فضلا عن خبراته الأفريقية  التى أكتسبها مع المنتخب الجزائرى وناديى الترجى التونسى ومولودية وهران الجزائرى .

وعلم صدى البلد  أن الجهاز الفنى للزمالك رفض الدخول فى مفاوضات مع يوسف البلايلى بسبب كثرة مشاكله بجانب راتبه الكبير والذى من شأنه التسبب فى أزمة داخل غرفة ملابس الفريق الأبيض خاصة أن  زيزو الأعلى أجرا  بعد ارتفاع قيمته السوقية عقب حصوله على لقب هداف الدورى الموسم الماضى وأفضل لاعب فى نفس الموسم .

وشددت المصادر أن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى فيريرا راض تماما عن الصفقات التى عقدها مسئولى النادى خلال الميركاتو الصيفى الحالى وأن التعاقد مع رأس حربة وجناح سيكون بمثابة دعم كبير للفريق الأبيض.

البلايلي مرتضى منصور الزمالك عمرو السيسي مصطفى شلبي

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