سنصبح أكثر قوة.. محمد شريف يوجه رسالة للجمهور قبل مواجهة الاتحاد المنستيري

وجه محمد شريف ، لاعب النادى الاهلى رسالة لـ جمهوره قبل مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكتب محمد شريف “ سنصبح أكثر قوة لو جعلنا من الأيام الصعاب سلما نصعد من خلاله نحو القمّة في حياتنا ”.

و يختتم فريق الأهلي تدريباته فى تونس اليوم، السبت، بعدما وصل العاصمة التونسية مساء الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري..



وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة غداً الأحد.