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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إنجي المقدم تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجى المقدم ، صورة  جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت انجى المقدم “  La Vie En Rose  ”. 

 

ويذكر ان قالت الفنانة إنجي المقدم، إن فكرة التجهيز للمناسبات او التغيير "نيولوك" بشكل عام متعب ومكلف جدا بالنسبة للسيدات، مقارنة بالرجال.


أضافت "إنجي المقدم" خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "dmc"، أن التغيير مأساة عند الفنانات وبه تفاصل كثير، أما الفنانين عكسه تماما لاتطلب شئ إلا حلاقة الذقن وتسريح الشعر وتغيير البدلة فقط.

 

جرأة في التغيير

وأشارت "إنجي المقدم" إلى أنها عندنا تذهب إلى مناسبة تقوم بعمل أشياء كثيرة جدا لتجهيز الملابس والمكياج، وفي بعض المناسبات تاخذ وقت كبير من أول اليوم لاخره، وهناك جرأة في التغيير مثل لون الشعر ولكنها ليست من هذه الشخصيات الجريئة.

الاعلامي رامي رضوان انجى المقدم دى ام سى الفنانة إنجي المقدم مساء دي إم سي

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