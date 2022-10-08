الصحة تكشف فوائد مذهلة لـ « الرضاعة الطبيعية »

كشف وزارة الصحة والسكان ، في إطار منشوراتها التوعوية ، أن الطفل الذي يحصل على الرضاعة الطبيعية في أشهره الأولى يكون أقل عرضة للإصابة بمرض السكر في سن متقدم من العمر.

احرصي على تناولها .. 4 فواكه مهمة أثناء الرضاعة

تحتوي الرضاعة الطبيعية على فيتامينات ومعادن ، كما أنها تحمي الطفل من بعض أنواع العدوى وتساعد على تحسين صحته على المدى الطويل.

عندما يتعلق الأمر بالفواكه التي يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية ، فأنت لست بحاجة إلى تجنب أي فواكه لأنها مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تحتاجها أنت وطفلك.

الفواكه المفيدة أثناء الرضاعة الطبيعية

فيما يلي بعض الفواكه المفيدة أثناء الرضاعة الطبيعية.

البابايا الخضراء- تعتبر البابايا الخضراء من المواد العضوية المجرية لذا يمكن أن تكون هذه الفاكهة مفيدة لك إذا كنت ترغب في تحسين إدرار الحليب ، كما أنها مصدر غني بفيتامين ج غير الحمضي وتعمل كملين طبيعي ويمكن أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

الموز - يعتبر الموز ملينًا طبيعيًا أيضًا ويمكن أن يأكل الموز الهضمي كونه مصدرًا غنيًا بالألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك. ومع ذلك ، فإن ما يجعل هذه الفاكهة مثالية بالنسبة لك هو محتواها من البوتاسيوم مهم أثناء الحمل وبعد الحمل أيضًا وستحتاجين إلى المزيد منه أثناء الرضاعة الطبيعية للحفاظ على توازن السوائل والكهارل.

الأفوكادو - الأفوكادو مليء بالبوتاسيوم وهي واحدة من أصح الفواكه المفيدة لك ولصحة طفلك ، وتناولها أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يساعد في تطوير جودة شعر طفلك وصحة القلب والهضم.

الشمام - الشمام غني بفيتامين ك وفيتامين ب ألياف البوتاسيوم والمغنيسيوم والنياسين والفولات التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا لأن هذه الفاكهة غنية بالمحتوى المائي ويمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم أثناء الرضاعة الطبيعية وحتى غير ذلك.